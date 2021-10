Inspektion afslører: Gartnerier opbevarer og anvender ulovlige kemikalier i stort omfang

- For mig er det skræmmende, at man har været mere interesseret i at hjælpe gartnerierne med at udvide, når man nu helt tydeligt kan se, at gartnerierne burde bruge alle deres kræfter på at overholde loven, og kommunen burde bruge alle kræfter på at føre tilsyn med gartnerierne, siger Cæcilie Crawley.

To forskellige myndigheder

By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, der står for indsatsen over for gartnerierne, har fået forelagt opgørelserne fra Kemikalieinspektionen, og har sendt følgende kommentar:

”Odense Kommune og Kemikalieinspektionen er to forskellige myndigheder, som arbejder ud fra hvert sit sæt af regler. Odense Kommune har ikke en lovgivningsmæssig bødekompetence, det har Kemikalieinspektionen, og anmeldelser og vurderinger af eventuelle overtrædelser sker på forskellige betingelser i forhold til tilsyn og beviskrav. Odense Kommune fører tilsyn med pesticider i spildevand, mens Kemikalieinspektionen fører kontrol med opbevaring og anvendelse af pesticider.”

Ifølge Dansk Gartneri kan de høje tal for besiddelse og anvendelse af ulovlige pesticider i nogle tilfælde hænge sammen med, at virksomhederne bruger pesticider, der er forsynet med såkaldte batchnumre, der er forældede, selvom de aktive stoffer i produktet er de samme, som dunke med nye batchnumre.