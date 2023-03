Antallet af syddanskere, der visiteres til privathospitaler, er eksploderet

Antallet af syddanskere med sygdomme og skavanker, der er blevet sendt videre til private hospitaler, er eksploderet.

I 2022 voksede antallet med 124 procent til 12.208 henvisninger.

Og alene i de to første måneder af 2023 er antallet af patienter fra Region Syddanmarks sygehuse, der er sendt videre på privathospitaler, på højde med hele 2018, der bød på godt 3.000 henvisninger.

Den store stigning skyldes, at regionens sygehuse har været under pres de seneste år på grund af blandt andet coronaens begrænsninger på sygehusenes aktiviteter.

Det fremgår af en orientering til Forretningsudvalget i Region Syddanmark, der blev givet onsdag.

Heri står det også klart, at aktiviteten på regionens sygehuse endnu ikke er tilbage på niveau med før coronapandemien. Særligt det ortopædkirurgiske område er udfordret.

Løber stærkere

Presset fra det offentlige begynder nu også at kunne føles i den private sektor.

- Det korte svar er, at vi også mærker et pres. Det siger tallene jo selv, siger Christian Bech Høngaard, som er administerende direktør for privathospitalet Capio, der også har et hospital i Odense.

- Vi må også løbe stærkere og lave mere. Vi beder vores personale om ufatteligt meget i øjeblikket, men det er et pres, vi indtil videre har været i stand til at imødekomme.

Direktøren peger ligesom regionen på, at corona er hovedårsagen til, at det offentlige sender mange videre til det private i øjeblikket.

Den eksplosive stigning i henvisninger og det forøget pres får dog ikke direktøren til at lukke ned for yderlig tilstrømning fra det offentliges kunder, der ofte giver mindre profit i kassen end private kunder.

- Vi er klar til at tage flere og har et beredskab til det. Jeg er faktisk ufatteligt stolt af mit personale rundt om i Danmark, siger Christian Bech Høngaard.



Giver rabat

Det er dog også netop tanken bag en ny aftale, at privatsektoren skal hjælpe det offentlige med sine pukler på ventelisterne.

I aftalen, der blev indgået mellem privathospitalerne, regionerne og regeringen 11. februar 2023, får det offentlige en klækkelig rabat på behandlinger i det private de næste to år.

I 2023 lyder rabatten på 12 procent.

Den dårligere pris får jer heller ikke til at spekulere i at tage færre af de offentlige patienter?

- Jeg kan jo kun tale på Capios vegne, men det at vi er blevet blåstemplet af det offentlige sundhedsdanmark, det vejer tungere og højere end at sige "nej tak" på baggrund af en midlertidig prisrabat, siger Capios direktør og tilføjer:

- Kommer det til at gøre ondt, ja det gør det, men har vi fået en plads omkring bordet, det har vi også, og det adelsmærke forpligter også. Det er sådan, vi anskuer det, siger Christian Bech Høngaard.

På Odense Universitetshospital er det ikke kun pukler fra coronatiden, der presser. På Radiologisk Afdeling er den faglige kvalitet faldet drastigt, siden en højt specialiseret læge blev fritaget for tjeneste efter en sag om dårligt arbejdsmiljø sidste år.