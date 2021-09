Arriva straffes for mangelfuld togdrift på Svendborgbanen

For juli og august, hvor togdriften har været særligt udfordret, skal Arriva samlet set betale 468.620 kroner i bod for den mangelfulde togdrift. Derudover har transportministeren indkaldt til et møde for at finde en løsning på problemerne.

- Jeg ser med stor alvor på den aktuelle drift på Svendborgbanen og forventer, at Arriva ved det planlagte møde med forligskredsen redegør for, hvordan de vil rette op på punktligheden, siger Benny Engelbrecht.

Så ofte har togene været forsinkede

Ifølge kontrakten med Arriva skal operatørpunktligheden samlet set være på 95,8 procent eller bedre. Det har dog ikke været tilfældet siden april.