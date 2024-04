Avis-koncern bevarer skindet på næsen trods underskud i driften

Der er blevet gennemført to sparerunder i 2023 for at nedbringe udgiftsstigninger med omkring 100 mio. kr., den seneste for at spare 43 mio. kr. for at budgettet i 2024 kan hænge sammen.



Også i 2024 sigter Jysk Fynske Medier efter et overskud på fem millioner kroner, og der håbes på et overskud på driften.