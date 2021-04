Behov for nye kræfter: Direktør i Beredskab Fyn stopper med helt års løn

Efter seks år på posten fratræder Mogens Bjerregaard nu stillingen som beredskabsdirektør.

Der har været enighed om, at det var tid til at gå hver til sit, lyder det fra formanden for beredskabskommissionen, Morten Andersen, i en pressemeddelelse.

- Det er vores vurdering, at der er behov for nye kræfter på direktørposten. Begge parter har derfor erkendt, at det er bedst, at vores veje nu skilles. Både jeg og resten af Beredskabskommissionen ønsker Mogens Bjerregaard held og lykke fremover, siger han i meddelelsen.