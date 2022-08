Bilist tippede politiet om mulig vanvidskørsel i lastvogn

En chauffør sidder tirsdag tilbageholdt af politiet, fordi han mistænkes for mulig vanvidskørsel i en lastvogn på Fynske Motorvej. Han var meget beruset, lyder politiets umiddelbare vurdering.



Episoden udspillede sig midt på formiddagen. En bilist havde lagt mærke til, at lastvognen slingrede, og hun besluttede sig derefter for at tippe politiet.

Lastvognen kørte mod vest, men chaufføren skiftede kurs og trillede derefter mod øst, oplyser vagtchef Henrik Strauss.

- Der er indikationer på, at hans promille var markant over det tilladte, siger vagtchefen om den umiddelbare alkometertest.

En analyse af en blodprøve skal nu vise, hvor galt fat det var med den 47-årige chauffør. Politiet håber på en hurtig undersøgelse.

Hvis promillen overstiger 2,00, er der ifølge færdselsloven tale om såkaldt vanvidskørsel. Dette plejer at indebære, at politiet beslaglægger køretøjet, med henblik på at retten i en senere sag kan skride til konfiskation.

Om det skal ske i dette tilfælde, og om den anholdte chauffør eventuelt skal stilles for retten med krav om varetægtsfængsling, skal afgøres af en jurist. Det oplyser vagtchef Henrik Strauss sent tirsdag.

De skærpede regler om vanvidskørsel blev indført 31. marts 2021. Siden er langt over 1000 køretøjer blevet beslaglagt, har politiet tidligere oplyst.

Både taxa'er, sportsvogne, almindelige personbiler, varebiler, motorcykler og knallerter er på stedet blevet overtaget af politiet.

I en tidligere sag om en lastvogn besluttede Vestre Landsret sidste år, at der ikke skulle ske beslaglæggelse. Indgrebet var ude af proportioner i forhold til vognmanden, lød det.

Også meget høj fart og særlig hensynsløs kørsel betegnes som vanvidskørsel.