Biografer i coronakrise: Masser af nye film, men publikum mangler

Mange brancher er hårdt ramt af coronakrisen, og biograferne er ingen undtagelse.

- Vi er trykket, både af corona og af streaming, der moser frem og får ekstra fodfæste her under krisen, siger Jørgen Christensen, direktør i Biografcafeen i Odense.

Omsætningen i danske biografer er faldet med 77 procent, sammenholdt med samme periode sidste år. Det viser en ny opgørelse fra Danske Bank.

Paradoks midt i krisen

Biografernes fald i omsætning er så stort, at det matcher de allerhårdest ramte brancher som restaurationsbranchen og flybranchen.

- Hvor længe det kan holde, det ved jeg ikke. Det er ikke let, siger Jørgen Christensen.



- Hvor længe det kan holde, det ved jeg ikke. Det er ikke let. Jørgen Christensen, direktør, Biografcafeen Odense

Men filmbranchen er i øjeblikket midt i et paradoks, for mens biograferne er i dyb krise, så er der godt gang i produktionen af nye film. Ikke mindst på Fyn - med støtte fra filmstøttefonden FilmFyn.

- Hvis ikke der bliver holdt gang i hjulene, så falder det hele fra hinanden. Så falder hele infrastrukturen, talentet, instruktørerne, skuespillerne. Alt det falder, hvis ikke vi opretholder vores aktiviteter, siger Klaus Hansen, direktør i FilmFyn.

Læs også Filmbranche mangler hænder: FilmFyn og UCL indgår samarbejde

28 millioner til nye film

Trods manglen på publikum bliver der produceret masser af nye film til de halvtomme biografsale. Trods coronakrisen er der i alt 17 filmproduktioner i gang lige nu på Fyn. Ti spillefilm, seks dokumentarfilm og en såkaldt talentfilm. FilmFyn regner med at investere 28 millioner kroner i nye film i 2020.

De fleste af filmstøttefondens midler er offentlige skattekroner. Omkring 11 millioner kroner kommer hvert år fra fondens ni fynske ejerkommuner. De kommunale penge bliver uddelt, uanset om filmene bliver set af mange eller få i biograferne.

- Vores målsætning er set fra vores fynske ejerkommuners side at skabe vækst og synlighed for Fyn. Den målsætning ligger fast, uanset om der produceres til TV, streamingtjenester eller til biograferne, siger Klaus Hansen.

Biografer trues af streaming og tv

Lige nu ser biograferne en ekstra risiko - udover corona - og det er at miste sin berettigelse som det sted, hvor folk naturligt søger hen for at opleve film.

- Det vil være et mareridt, fastslår Jørgen Christensen fra Cafebiografen i Odense.

Læs også Hemmelighedsfulde optagelser: Film Fyn afslører ny film

Den bekymring hos biograferne kan filmproducent Jesper Morthorst sagtens forstå. Han er lige nu i gang med flere fynske filmprojekter med produktionsselskabet MOTOR.

- Det, jeg ved som producent, er, at indhold er der efterspørgsel på. Også i disse tider. Måske især i disse tider. Og vi vil selvfølgelig helst have at folk ser det indhold i biografen, men det kommer jo også på TV, på video on demand, på streaming og så videre, siger Jesper Morthorst.