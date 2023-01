Bispekandidater om afskaffelsen af helligdag: - Det er egentlig uden for deres område

Debatten om store bededag nåede torsdag nye højder og intensitet, da det nyvalgte folketing for første gang var samlet for at diskutere på Christiansborg.



Kort før åbningsdebatten i Folketingssalen kom ni oppositionspartier med et alternativt bud på, hvordan man kan finansiere det kommende forsvarsforlig.

Regeringen har på forhånd meldt ud, at de øvrige partier skal sige god for forslaget om fjernelse af store bededag som helligdag, for at komme med i forhandlingerne om et forsvarsforlig - men det krav fik partierne til at se rødt.

Derfor er de ni partier uden om regeringen kommet med et bud på, hvor pengene i stedet kan findes - for eksempel ved at se på vinterhjælpen eller ved at rydde op i støtteordninger til erhvervslivet.

Det har dog ikke fået regeringen på andre tanker.