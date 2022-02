Blodtransfusion til bevidstløst Jehovas Vidne var lovlig

Østre Landsret afgjorde i december 2020, at blodtransfusionen var i strid med mandens ret til selvbestemmelse og religionsfrihed efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det er Højesteret dog ikke enig i. Højesteret, der er den øverste domstol i Danmark, mener heller ikke, at det var i strid med sundhedsloven.

Blandt andet fordi patienten var i livsfare, og blodtransfusionen var "påkrævet for hans overlevelse", lyder det i dommen.

Ulykke på Ærø

Manden var blevet indlagt på Odense Universitetshospital efter en faldulykke på Ærø.

Den mandlige patient havde hverken givet informeret afslag eller samtykke om blodtransfusion i forbindelse med den aktuelle indlæggelse.

I det hele taget var han ikke i stand til at tilkendegive sine ønsker til behandlingen under indlæggelsen.

Og det er blandt andet det, der gør, at det ifølge Højesteret ikke var ulovligt.

Det gælder også, selv om sundhedspersonalet var bekendt med, at patienten tidligere havde tilkendegivet, at han som medlem af Jehovas Vidner "under ingen omstændigheder" ønskede at modtage blod.

Blandt andet bar manden et kort på sig ved indlæggelsen, hvor det fremgik.

- Det forhold, at A (patienten, red.) ved faldulykken og indlæggelsen bar et kort på sig, hvoraf det fremgik, at han ikke ville modtage blod, opfyldte ikke kravet i sundhedslovens paragraf 24 styk 2, om, at en afvisning af at modtage blod skal være givet på informeret grundlag i forbindelse med den aktuelle sygdomssituation, skriver Højesteret i sin afgørelse.

Døde senere

Højesteret lægger også vægt på, at patienten de første dage under sin indlæggelse blev behandlet med blandt andet bloddannende medicin for at tage hensyn til hans tidligere tilkendegivelser om ikke at ville modtage blod.

Den mandlige patient kom aldrig til bevidsthed igen og døde fire uger efter. Det er derfor hans hustru og dødsboet efter ham, som har anlagt sagen.

Sagen er anlagt mod Styrelsen for Patientklager, som i 2015 fandt, at hospitalet ikke skulle kritiseres. Siden blev sagen anlagt ved Retten i Svendborg og siden Østre Landsret, før den nåede Højesteret.