Borgmester advarer: Genbrugspladser kan lukke igen

Genbrugspladserne i Odense bliver lukket ned, hvis ikke folk begynder at følge myndighedernes anvisninger, der blandt andet handler om, at man kun skal aflevere affald, hvis det er akut.

Sådan lyder advarslen fra Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- Hvis vi folk ikke kan overholde de regler, der er, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt, så lukker vi ned for genbrugspladserne igen, siger han.

Årsagen er at odenseanerne har været lidt for flittige til at besøge genbrugspladserne, efter de genåbnede 31. marts.

- Vi kan se, at der begynder at blive problemer med for lange køer og for mange, der gerne vil ind på genbrugspladserne, siger Peter Rahbæk Juel.

Derfor har han en opfordring til odenseanerne.

- Har man ting, man kan udskyde, så gør det. Orientér jer om åbningstiderne og brug ydertidspunkterne. Er der mange mennesker, så kør forbi og kom igen på et andet tidspunkt, forklarer borgmestern.

Lukket og åbnet igen

De fynske genbrugspladser var i marts lukkede i flere uger på baggrund af anbefalinger fra regeringen og sundhedsmyndigherne som følge af ubruddet af coronavirus.

Det betød, at affaldet hobede sig op rundt omkring på Fyn, og 26. marts opfordrede de fynske borgmestre i samlet flok Kommunernes Landsforening til at at gå i dialog med regeringen om at få åbnet for at private igen kunne aflevere affald.

31. marts blev der igen åbnet for de fynske genbrugspladser - med en opfordring om, at man kun mødte op, hvis det var akut.

Det valgte en del dog at sidde overhørigt, og i blandt andet Middelfart kunne man dagen efter genåbningen konstatere, at folk holdt i kø i flere hundrede meter for at komme af med affald.

I Odense har man også mærket en stigende pres på genbrugsstationerne, fortæller Peter Rahbæk Juel.

- Køerne er blevet længere og længere, presset på genbrugspladserne og på personalet sikkerhed er blevet større, og det er derfor, vi her op til påske lige markerer engang. Sørg for at planlæg dit besøg, og kan man undgå at køre på genbrugspladsen, så gør det, siger han.

Kun akut affald

Genbrugspladserne har iværksat en række tiltag for at undgå smittespredning. Det betyder blandt andet, at der kun må være et begrænset antal biler på pladserne, og at man ikke kan låne redskaber.

Hos flere genbrugspladser har man opfordret til, at folk overvejer grundigt, hvor vigtigt deres affald er at komme af med.

Kritisk og akut affald kan være store ting, man ikke har plads til, hvis man for eksempel er fraflyttet en lejlighed. Ting som haveaffald og papkasser vurderer man som mindre vigtigt.

Har man alligevel behov for at komme af med haveaffald, så opfordrer borgmesteren til, at man afleverer det på Odense Nord Miljøcenter på Strandløkkevej 100, hvor der er bedre plads til at komme af med haveaffaldet end på andre stationer.