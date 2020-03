Ishockeyspillere hjælper haveejere: - Vi kan køre dit haveaffald på genbrugspladsen 

I tirsdags, for fire dage siden, fik vennerne Lukas Lundvald Nielsen og Mikkel Ankjær en idé til en forretning. Nu, hvor genbrugspladserne er lukket for private på grund af coronavirus, så de to en mulighed for at tjene penge og samtidig hjælpe folk af med haveaffaldet.

- Vi har kørt igennem flere forskellige boligkvarterer i Odense, hvor vi har set, at haveaffaldet ligger i forhaverne hos folk. Så vi tænkte, at det er træls ikke at kunne blive færdig med haveprojektet, fordi man ikke kan komme af med haveaffaldet. Så det ville vi gerne påtage os, forklarer Mikkel Ankjær.

Til dagligt kender de to hinanden fra ishockeyklubben Odense Bulldogs, hvor Lukas Lundvald Nielsen spiller på førsteholdet, mens Mikkel Ankjær indimellem stadig tørner ud for reserverne i 1. division. Tidligere har de også spillet på hold sammen i både Odense Bulldogs og Herlev Eagles i Metalligaen, men nu er de blevet forretningspartnere.

Hurtig hjælp fra kommunen

Siden tirsdag har de haft travlt med at lave hjemmesiden nemskrald.dk og få de nødvendige tilladelser fra Odense Kommune, så de allerede lørdag kan hente haveaffald hos de første kunder. For mens private ikke kan aflevere haveaffaldet på genbrugspladsen, er to genbrugspladser i Odense Kommune fortsat åbne for erhvervsdrivende.

At Lukas og Mikkel har kunnet komme i gang med deres forretning så hurtigt, skyldes at Odense Kommune lige nu prioriterer en hurtigere sagsbehandling, så hjulene kan holdes i gang i samfundet.

Det siger rådmand Jane Jegind (V), der er by- og kulturrådmand i Odense.

- Vi har valgt at kigge på, hvad vi kan fremskynde i vores byggesager. Så at dem, der står og har mulighed for at komme i gang nu, ikke skal vente på en kommunal sagsbehandling. Vi har i ugens løb haft kontakt med de første og allerede givet de nødvendige tilladelser til at sætte tingene i gang, siger hun.

Flere ordrer i bogen

Den hurtige sagsbehandling kommer lørdag Jeppe Bjørck Rasmussen til gode. Han er en bekendt af makkerparret, og så er han deres første kunde. Normalt er han folkeskolelærer, men lige nu bruges tiden ude i haven i Tarup, og så er det rart, at Lukas Lundvald Nielsen og Mikkel Ankjær kan hjælpe ham af med haveaffaldet.

- Lige pludselig gror alting, og så har man brug for at komme af med noget affald. Ellers ligger det bare og hober sig op, og det kan jo blive til mange omgange, inden noget som helst åbner igen. Så det er bare fedt, at nogen har taget initiativ til det her projekt, så vi kan komme af med vores affald, siger Jeppe Bjørck Rasmussen.

Lukas Lundvald Nielsen og Mikkel Ankjær har allerede fået omkring ti ordrer i bogen, men de håber, at endnu flere får øjnene op for deres nystartede virksomhed, så forretningen også kan fortsætte på den anden side af corona-krisen, når genbrugspladserne igen er åbne.

- Vi håber, det sætter skub i tingene, når vi kan vise, at det hele er, som det skal være, og at vi ikke bare kører rundt og samler tohundredekronesedler ind. Vi kører det her reelt, og alt affald behandles korrekt, forklarer Lukas Lundvald Nielsen, der suppleres af Mikkel Ankjær.

- Det er en fin måde at starte det ud på, og så må vi se, om det kan køre videre efterfølgende, siger han.

Landets genbrugspladser har været lukket siden 11. marts grundet corona. Lørdag anbefaler Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse at genåbne dem fra 31. marts.