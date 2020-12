Bredt folketingsflertal slår ned på vanvidskørsel

Straffen for vanvidskørsel vil stige markant, og bilister vil kunne få taget deres bil i ny politisk aftale.

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at skærpe straffen for vanvidskørsel betydeligt. Under særligt grove omstændigheder vil straffen kunne mere end fordobles.

Det skriver Justitsministeriet i en meddelelse.

Læs også Vanvidskørsel: Kørte med 160 kilometer i timen gennem Odense

- Vi skærper straffen for vanvidsbilisme på en lang række områder, styrker politiets mulighed for at beslaglægge biler brugt til vanvidskørsel på stedet og giver samtidig leasingselskaberne bedre redskaber til at afskære vanvidsbilisters mulighed for at lease biler hos dem.

- Vi vil ikke finde os i, at vanvidsbilister gør vejene utrygge og bringer andres liv i fare, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i meddelelsen.

Det har længe været en politisk prioritet for både regeringen og en lang række partier at skærpe straffene for vanvidskørsel.

Læs også Se videoen: Bilist bryder loven under liveinterview om vanvidskørsel