Bukkejagt: Mange jægere forhindres i at deltage

Årsagen til de manglende våbentilladelser er et EU-krav om en ny våbenbekendtgørelse, der skulle implementeres. Til det blev der den 18. januar sat gang i et nyt it-system hos Politiets Administrative Center (PAC).

Systemet har bare endnu ikke kunnet håndtere udfordringen, og den seneste udmelding fra PAC er, at systemet vil virke ved udgangen af juni 2022.

Men dér vil der kun være få uger tilbage af bukkejagten.

- Vi er utrolig ærgerlige over, at vi ikke kan levere varen til både jægere, skytter, erhvervslivet og andre interessenter, der er afhængige af tilladelser.

- Det er vi meget kede af, og vi beklager rigtig meget. Men vi gør, hvad vi kan for at få systemet færdigt. Og vi sagsbehandler på alt, vi kan, siger Karin Jønler, der er afdelingschef for PAC.

Man kan ikke sove

Et af de steder på Fyn, hvor bukkejagten går ind er på Brahetrolleborg ved Korinth.

Her fulgte TV 2 Fyn i 2017 nogle jægere, som blandt andet kunne fortælle om, hvad bukkejagten betyder for en jæger.

- Forventningen er altid stor, og man kan ikke sove dagen før, for vi går jo og sætter os op til den her fantastiske dag, hvor vi sidder ude i skoven og ser det hele vågne, fortalte René Jantzen fra Odense.