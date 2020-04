Camping trods corona: Lejrchef lettet over regeringens udmelding

Campingpladsen Camp Hverringe ved Kerteminde er i den seneste tid blevet omdannet til en regulær skilteskov.

Årsagen er, at pladsen holder åbent i påsken. Det har været planen i længere tid, men i går aftes blev det endeligt bekræftet, da regeringen meldte ud, at landets campingpladser gerne må holde åbent på trods af coronakrisen.

- Det var da en lettelse, må jeg sige, efter vi har ventet den længe, fordi vi jo synes, det var okay, hvis man vel at mærke tog en masse forbehold, siger Torben Frydenlund Rasmussen, der er lejrchef i Camp Hverringe.

Samme følelse af lettelse sidder de med hos First Camp Hasmark Strand Camping i Otterup, der har haft åben siden 3. april.

- Vi er glade for, at det er meldt klart ud, for vi tror, der har været nogle misforståelser. Når folk spørger nu, om man gerne må campere mens der er corona, så kan vi sige, at det er helt i orden at vi har åbent, siger destinationschef Palle Christensen.

Regngøring efter hvert toiletbesøg

Betingelserne for at kunne holde åbent i påsken er, at det skal være muligt at holde afstand til øvrige gæster og personale.

Samtidig skal pladsernes restauranter og lege- og badelande holdes lukket.

Desuden skal der også rengøres oftere - minimum tre gange dagligt på fællesarealer - , og der skal være nem adgang til håndhygiejne.

Tre gange er dog ikke nok, for campingpladsen i Otterup. Fordi der er flere mennesker på campingpladsen henover påsken, har de valgt at indføre rengøring efter hvert eneste toiletbesøg for at være på den sikre side.

Sprit ved alle døre

For at imødekomme anbefalingerne har begge campingpladser sat holdere med håndsprit og engangsservietter op ved alle døre. Samtidig har man lukket ned for pladsernes køkkener og dens aktivitetshus.

Trods de mange tiltag er det dog ikke alle, der synes, det er en god idé, at pladserner holder åbent. Og der har været en blandet modtagelse, fortæller Torben Frydenlund Rasmussen.

- Langt størsteparten har været glade for, at vi åbnede. Vi har også haft nogle, der ikke mente, vi viste samfundssind nok. Der har vi henvist til sundhedsmyndighedernes vejledninger hele tiden. Fordi vi har lavet sådan et kæmpe arbejde med skiltning, så har vi egentlig åbnet med god samvittighed, siger han.

Det er bedre end derhjemme, her er afspritning og rengøring over det hele Tina Larsen, campinggæst

Campisterne er trygge

Nogle af dem, der i øjeblikket optager en plads hos Hasmark Strand Camping, er René og Tina Larsen fra Særslev, der oprindeligt skulle have tilbragt påsken i Italien. Familien var i første omgang skeptiske ved i stedet at tage på camping under coronaudbruddet.

- Men vi tænkte, at vi lige kunne tage herned og se, hvordan forholdene var. Hvis der var fyldt og alt for mange mennesker, ville vi tage hjem igen, siger René Larsen.

Det var ikke tilfældet, fortæller familien, der valgte at blive.

- Det er bedre end derhjemme, her er afspritning og rengøring over det hele. Folk hører efter, og det gør bare en mere tryg, siger Tina Laursen.

Procedure for sygdom

Begge campingpladser har som en del af forberedelsen til at holde åbent også en plan for, hvad der bliver gjort, hvis en gæst udviser symptomer på covid-19.

På Camp Hverringe er der en værnedragt med maske og briller til rådighed, som personalet ifører sig, hvis man har mistanke om, at en gæst er syg.

- Så sørger man for, at gæsten bliver isoleret der, hvor vedkommende er. Vi sørger for, at der bliver taget kontakt til lægefaglig hjælp, som kan tage over derfra og forklare dem, hvordan de skal opføre sig, siger Torben Frydenlund Rasmussen og fortsætter:

- Så skal vi have dem ud af pladsen hurtigst muligt. Efterfølgende skal stedet, hvor de har været, stå i 48 timer, før vi begynder at rengøre og så videre.