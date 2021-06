Corona fik hobbyfolket i hopla: Jem & Fix-overskud eksploderet

Hjemsendte danskere under corona-krisen fik gør-det-selv-folket til at kaste sig over hus og have og større ombygningsprojekter.

Og det røg direkte ned på overskudslinjen hos byggemarkedskæden Jem & Fix.

Kæden fik sidste år et overskud på 509 millioner kroner - en vækst på 113 procent.