En fynbo får svar: Kan fødevarer i supermarkedet smitte?

Fødevarestyrelsen har fået en del spørgsmål fra bekymrede borgere, butikker og virksomheder, men intet tyder på, at coronavirus smitter gennem maden, men via dråber fra host og nys fra smittede personer – så hold en god hygiejne.

Sådan lyder opfordringen fra den statslige myndighed.

Hvis en smittet person overfører coronavirus til en fødevare, vil sandsynligheden for smitte ved at spise denne fødevare, være yderst lille, lyder det.

Coronavirus skal nemlig ned i luftvejene for at give sygdom og ikke via mave-tarm-kanalen. Sådan lyder meldingen fra European Food Safety Authority (EFSA), som indsamler forskning på området. Der er ikke rapporteret om smitte med coronavirus gennem fødevarer.

Fødevarestyrelsen henviser generelt til, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at undgå smitte med coronavirus.

Følg de almindelige hygiejneråd om god håndhygiejne, host og nys i ærmet samt begræns fysisk kontakt.​​

Selvom det er meget lidt sandsynligt, at coronavirus smitter gennem mad, så anbefaler Fødevarestyrelsen, at man altid holder en god hygiejne i køkkenet, herunder skyller frugt og grønt og vasker dine hænder regelmæssigt og altid før tilberedning af mad, og før man spiser.