Coronasikker black friday: Ekspert opfordrer til at bruge mundbind

Torsdag godkendte et bredt flertal i folketinget, at der fra på mandag skal være krav om mundbind i blandt andet butikker, men ifølge professor i klinisk mikrobiologi på SDU Hans Jørn Kolmos er der ingen grund til at lade det blive hjemme indtil da.

- Den vurdering at det fra på mandag er nødvendigt med mundbind, de begrundelser eksisterer jo allerede i dag, siger Hans Jørn Kolmos til TV 2 Fyn.

Mundbindet kan sende et signal til andre mennesker om, at man skal huske at holde afstand, men ifølge professoren, er der også evidens for, at brugen af mundbind forebygger smittespredningen. Derfor kan det være særlig godt at bruge på en dag som black Friday.

- Hvis man skal på black Friday, så er det nok klogt at tage mundbind med, for man kommer nok til at gå ind i et storcenter, hvor det er umuligt at holde den nødvendige afstand, siger Hans Jørn Kolmos.