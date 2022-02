Coronasmitten på OUH er fordoblet: - Det giver en ret voldsom ekstra belastning

For selv om to ud af tre af de smittede er indlagt med noget andet og ikke er særlig syge af coronavirussen, så skal de isoleres for ikke at smitte andre. Og det kræver tid.



- Forestil dig, når du skal ind til en patient, så går man ikke bare ind. Du er nødt til at klæde om først, tage visir, mundbind, dragt og så videre på. Så går du ind, taler med patienten, og når du kommer ud, skal det hele af igen, siger den lægefaglige direktør.

- På alle mulige måder er det mere kompliceret. Det tager simpelthen længere tid med hver enkelt patient. Når patienterne skal transporteres rundt i huset, mere rengøring og så videre. Der er hele tiden ekstra arbejde.