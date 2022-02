Otte gange er det nær gået galt: Nu advarer SDU de studerende

Det er lyssignalet, der giver letbanen og de bløde trafikanter grønt lys på skift, men mange har ikke langt mærke til det, fordi der så længe har været forskelligt byggeri i gang ved hovedindgangen.

- Vi har intensiveret vores testkørsler, så togene kommer hyppigt i dagtimerne. Derfor skal man altså være meget opmærksom, når man nu er tilbage efter en lang periode derhjemme, siger Dan Ravn, der er afdelingschef for drift og vedligehold hos Odense Letbane og tilføjer:

- Omkring otte cyklister har været meget tæt på at blive ramt. Nogen af dem inden for en halv meter. Og nogen af dem er kørt over for rødt.