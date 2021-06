Danmark-Finland spilles færdig lørdag trods Eriksen-kollaps

- Kampen mod Finland spilles færdig i aften. Dette sker, efter at spillerne har fået bekræftet, at Christian er okay. Kampen genoptages klokken 20.30, skriver forbundet.

Eriksen blev hurtigt omkranset af holdkammerater og læger, og han modtog hjertebehandling, mens han lå på græsset i Parken.

Siden blev han kørt på Rigshospitalet, der ligger tæt på Parken, hvor kampen spilles.

Kampen mellem Danmark og Finland er holdenes første ved sommerens EM-slutrunde. Det er samtidig den første EM-kamp på dansk grund nogensinde.

Den blev fløjtet i gang klokken 18, men blev sat på pause i mere end en time, før der kom en endelig udmelding fra Uefa.