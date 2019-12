Danmarks første: Malene og Marie-Cathrine skal inspirere kvinder til it

01000110 01101100 01100101 01110010 01100101 00100000 01101011 01110110 01101001 01101110 01100100 01100101 01110010 00101110

Flere kvinder.

Sådan lyder budskabet (og artiklens indledning) på Odincon i Odense, hvor Danmarks første it-landshold for kvinder lørdag var samlet til træningslejr for at løse forskellige programmeringsopgaver.

Landsholdet skal være rollemodeller Det nye it-landshold skal efter planen sætte fokus på kvinder i it-branchen. De seks kvinder kommer fra hver deres uddannelsesinstitution. Kilde: Technology Denmark

Målet er at lokke flere piger og kvinder til at vælge en levevej inden for fag som matematik og datalogi, der er i dag er domineret af mænd.

- Der mangler it-specialister, forklarer Mette Beck-Nielsen, der er direktør i interesseorganisationen Technology Denmark.

Hun mener, at kvinder kan være løsningen til at afhjælpe manglen på hoveder med computer-kompetencer.

- Når man kigger på puljen af it-specialister kan man se, at der ikke er særlig mange kvinder, understreger hun.

På SDU udgør kvinder i 2019 11,1 procent af de 323 datalogistuderende. Til sammenligning er 51,6 procent af de 1905 studerende på naturvidenskabelig uddannelser i 2019 kvinder.

For kvinder, af kvinder

Malene Nielsen er én af de seks kvinder, der er udtaget til det nye landshold. Hun tror, at flere kvinder i it-branchen vil have en betydning for de produkter, der bliver udviklet.

- Kvinder vil sørge for, at vi får nogle løsninger, der er mere målrettet kvinder, mener Malene Nielsen, der læser anvendt matematik på SDU.

Hun bliver bakket op af landsholdskollegaen Marie-Cathrine Sørensen, der uddanner sig til webudvikler på UCL.

- Når det kun er mænd, der sidder i produktudviklingen, så har de kun mænd i fokus. Hvis der også er kvinder, vil produktet kunne henvende sig bredere, siger hun.

Ifølge Malene Nielsen er eksempelvis computere et eksempel på et produktområde, der er domineret af mandlige designidealer.

- Mange af de computere, som har den computerkraft, man har brug for til it er rettet til mænd. De er kantede og med lys. Det er ikke noget, jeg har lyst til at have, mener hun.

Flere skal gøre som Malene og Marie-Cathrine

Initiativtageren bar dagens træningslejr håber, at landholdet kan inspirere flere til at vælg it-vejen.

- Pigernes mission i dag er at inspirere flere til at vælge it- og techvejen, fastslår Mette Beck-Nielsen.

Hun mener, at det er afgørende, at kvinder kommer til at spille en større rolle.

Hvad sker der, hvis der er ikke er kvinder med til at udvikle produkter?

- Så bliver det mændene, der definerer produkterne, som også skal tilbydes til kvinder, siger direktøren.

