Der skæres ned for testkapaciteten fra dags dato

- Men vi sikrer også fortsat, at dem, der ikke er vaccineret, nemt kan komme til et testcenter. For test er sammen med vaccinationerne vilkåret for, at vores samfund kan være åbent denne sommer, siger han.

Ifølge Justitsministeriet har der nu været syv dage i træk med under 300.000 daglige kviktest, og derfor sættes kapaciteten ned til trin 2. I modellen for nedskalering er der fem trin i alt.

Trin fem er det laveste og betyder, at der er under 50.000 daglige test i syv dage i træk. Skulle det indtræffe, sættes antallet af daglige test ned til 100.000.