Disse fynske dramaer skal du holde øje med onsdag

Socialdemokratiet står til sit bedste valg i to årtier, og ser ud til at få 50 mandater på landsplan.

Det betyder også, at partiet går frem med to mandater på Fyn, fra fire til seks. Det interessante at holde øje med her er, hvem der kommer til at sætte sig på de nye mandater. Mens Dan Jørgensen, Trine Bramsen og Bjørn Brandenborg står til genvalg, er det stadig uvist, hvem de tre øvrige fynske folketingspolitikere bliver. Du kan se de øvrige kandidater her.

Et andet interessant scenarie at holde øje med er, hvorvidt om det får betydning for den nyborgensiske folketingskandidat Lasse Haugaard Pedersen (S), at der var fejl på stemmesedlerne i Nyborg og Kerteminde.

Fejlen betød, at Lasse Haugaard Pedersen blev placeret som andensidst på stemmesedlen fremfor først.