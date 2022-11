Fejl på stemmesedlerne: - Det kan skade mit valgresultat

Der er fejl i opstillingen af 12 ud af 14 partier på stemmesedlerne i Nyborg og Kerteminde.

- Lige nu er jeg vred. Jeg synes, at det er for dårligt, at sjusk og sløsethed skal påvirke sådan en festdag, siger Lasse Haugaard Pedersen (S), der er blevet placeret som andensidst, fremfor først.

I stedet er Trine Bramsen endt som nummer et på stemmesedlen.



- Det er en øv-fejl. Det er virkelig træls, siger Tina Andersen, sekretariatschef i Nyborg Kommune.



Lasse Haugaard Pedersen opdagede i stemmeboksen at hans navn var blevet placeret forkert på stemmesedlen. Han skulle have stået øverst, fordi han er den lokalopstillede kandidat.

- Det er en jo en kæmpe udfordring for mig. For når man kigger på stemmesedlen, så fremgår det ingen steder, at jeg er den lokale kandidat, siger han.

Lasse Haugaard Pedersen er stolt af sin kampagne, som han kalder for 'brandgod'. Han håber på at folk kan gennemskue, at han er den lokale kandidat. Alligevel er han både chokeret og vred.

- Jeg frygter, at det kan skade mit valgresultat.

Stor betydning for kandidater

Fejlen kan have betydning for, hvem der ender i Folketinget. Det mener Jørgen Elklit, professer emeritus hos Aarhus Universitet.

- Der vil måske være nogen, som bare vil sætte kryds ved det øverste navn, fordi de tror, han er opstillet i kredsen, siger han.

For Lasse Haugaard Pedersen er fejlen næsten utilgivelig. Han kan ikke forstå, at det kan få lov at ske.

- At så noget her kan ske viser, at der noget i vejen med den måde vi organiserer valg på i Danmark. Der var også fejl i København ved kommunalvalget, og det bliver nødt til at have noget fokus på, siger han.

Ifølge Jørgen Elklit kan det have stor betydning for resultatet af personlige stemmer til Lasse Haugaard Pedersen.

- Der hvor han havde en fordel, er den blevet taget fra ham, siger professor emeritus.

Også Jan Werner Mathiasen (RV) er blevet skrevet forkert på listen.

- Ligesom kampen for klimaet og vores børns fremtid er jeg desværre også henvist til en 3. plads på stemmesedlen, skriver han i et Facebookopslag.

Mail nåede ikke frem

De enkelte partier beslutter selv, hvilken rækkefølge deres kandidater skal have på stemmesedlerne. De lister bliver sendt til ankestyrelsen, som sender dem videre ud til de enkelte opstillingskredse.

Ifølge Tina Andersen, sekretariatschef i Nyborg Kommune er fejlen opstået, fordi en sikker e-mail med den prioriterede opstilling fra partierne aldrig er nået frem til henholdsvis Kerteminde og Nyborg Kommune.

I stedet har de baseret stemmesedlerne ud fra de alfabetiske lister over alle opstillede kandidater, der blev sendt ud fra ankestyrelsen allerede 24. oktober.

Selvom det betyder at kandidaterne står i forkert rækkefølge på stemmesedlerne, er der ikke meget at gøre.

- Vi kan ikke rette i stemmesedlerne nu, forklarer Tina Andersen.

I stedet bliver der hængt korrigerede stemmesedler op på alle valgstederne og de valgtilforordnede gør opmærksom på, at der er fejl på stemmesedlerne.

- Vi retter op på det så godt vi kan ved at gøre opmærksom på det på alle valgsteder, siger hun.

Det mener Lasse Haugaard Pedersen dog ikke er godt nok. Han har derfor kontaktet den ansvarshavende embedsmand i Nyborg Kommune og indenrigsministeriet.

- Jeg er glad for at man forsøger at rette sine fejl, men jeg synes ikke, at det er i orden, siger han.

Konservative også ramt

Fejlen rammer også andet Det Konservative Folkeparti. Her skulle Mai Mercado været øverst på stemmesedlen, men i stedet på må hun tage til takke med at være andensidst.

Det ærgrer Søren Bjark Laugesen, organisationschef hos partiet.

- Det er utrolig beklageligt. Vi tager kontakt til Indenrigsministeriet og beder dem om en redegørelse og forventer at få en forklaring på, hvad der er gået galt, siger han til TV 2 Fyn.

Professor emeritus fra Aarhus Universitet Jørgen Elklit mener ikke, at placeringen på stemmesedlen har den store betydning for en kandidat som Mai Mercado.

- Det er selvfølgelig uheldigt, men Mai Mercado er en ganske kendt politiker, og har en høj profil – der er derfor ingen grund til at tro, at vælgerne ikke kan finde frem til hende, siger han.

Er du stadig i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds?