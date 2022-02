DMI udvider varsel om vindstød af stormstyrke

Broer kan lukke, træer kan vælte

Når der varsles om vindstød af stormstyrke skal man ifølge DMI forberede sig på stormende kuling med vindstyrker på 20-24 m/s og vindstød på 25-28 m/s.

Ifølge DMI vil vinden komme ind fra vest.

Vindstød af stormstyrke medfører, at tagsten kan blæse ned, store grene kan knække og træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger.

Der vil desuden være stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik.

Og netop på Storebæltsbroen er der onsdag formiddag varsel om kraftig vind. Varslet gælder trafikanter i begge retninger.