Dybe panderynker hos Patientforeningen: - Folk magter ikke den lange distance til vagtlægen

"Lægen er på vej!"

Sådan står der stadig på væggen ind mod lægevagten i Rudkøbing. Men der er bare ikke nogle læger til stede, og det har der ikke været siden coronanedlukningen i 2020.

Forhandlingen mellem Region Syddanmark og de praktiserende læger om en ny vagtlægeordning, som skal sikre flere vagtlæger i de fynske yderområder, er gået i hårdknude.

En udvikling, der giver dybe panderynker hos Patientforeningen, der frygter for borgerne i yderområderne.

En ret lang tur

Især distancen til nærmeste vagtlæge, er en bekymring som Patientforeningen i stigende grad modtager henvendelse om.



For efter Region Syddanmark lukkede fem ud af otte vagtlæger på Fyn, så kan man kun komme til vagtlæge i Odense, Svendborg og Nyborg.

Det betyder længere kørsel til de svageste borgere i yderområderne, og det bekymrer Patientforeningen.

- Det er de ældre, dem der ikke har egen bil og dem der er så syge, at de ikke kan køre selv. De bliver hårdt ramt af det her, siger Niels Jørgen Langekilde, formand for Patientforeningen.

Og dem er der mange af på Fyn.

En af dem er Søren Cilla, der bor i Lejebølle på Langeland.

- Jeg ventede med at køre afsted til dagen efter, hvor min egen læge var åben. Og det er altså ikke sjovt klokken to om natten, når man har noget med vejrtrækningen.

Søren Cilla har da også en klar holdning til, at han skal ud på 40 minutters kørsel for at komme til lægen i Svendborg.

- Det er meget, meget dårligt, at man ikke kan komme til lægen uden at man skal køre over 100 kilometer frem og tilbage.

Søren Cilla står ikke alene med den holdning. Patientforeningen får jævnligt henvendelser fra patienter, der ikke kan overskue den lange køretur til nærmeste læge.

- Vi kan jo se, at folk brokker sig. Vi kan også se, at nogle kommer for sent til lægen, fordi at de ikke kan magte at køre til lægen i Odense eller Svendborg, hvis du bor i Bagenkop. Så er det en ret lang tur for patienterne, siger Niels Jørgen Langekilde.

Løsningen ligger klar

Patientforeningen har også et bud på, hvordan man kan løse den hårdknude, som er i forhandlingerne mellem lægerne og Region Syddanmark netop nu.

- Altså hvis de skal sidde her i Rudkøbing, og de bliver aflønnet efter, hvor mange patienter der er, så siger lægerne, at de ikke tjener nok penge ved det. Så må man bare lave aflønningssystemet om, så de bliver timelønnet, og så sørger vi for, at der er noget andet lægeligt arbejde, de gør på samme tidspunkt, fastslår Niels Jørgen Langekilde.

Formanden for Patientforeningen håber, at lægerne og Region Syddanmark vil tænke nyt for at komme ud af den hårdknude, som forhandlingerne er i.

- Der er mange måder at løse den her konflikt på. Det skal bare gøres nu, det skal gøres for de ældre og de svageste i vores samfund, siger Niels Jørgen Langekilde.



Efter forhandlingernes sammenbrud i sidste uge, begyndte spekulationerne om, hvorvidt det var begyndelsen på enden for den struktur, vi kender fra i dag.