Efter hård kritik: Fjernvarmedirektør sygemeldt på ubestemt tid

Hård kritik efter afsløringer

Årsagen til sygemeldingen oplyser fjernvarmeselskabets formand ikke.

Jan Strømvig har gennem de seneste uger været udsat for hård kritik, efter at Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har afdækket, hvordan Fjernvarme Fyn, som er 97 procent af ejet af Odense Kommune, har været ramt af flere sager om social dumping i forbindelse med opførelsen af en ny biokedel, der skal bidrage til den grønne omstilling og udfasning af kul. Der er tale om et kæmpe byggeprojekt til i alt cirka 800 millioner kroner.

Blandt andet er det kommet frem, at Fjernvarme Fyn af ukendte årsager valgte at bruge egne sociale klausuler fremfor klausulerne fra Odense Kommune, som selskabet var forpligtet til at udbyde opgaven med.

Konsekvensen er, at det ikke har været muligt at straffe de ansvarlige selskaber med krav om bodsbetaling, som man ville have kunnet, hvis de rigtige sociale klausuler fra Odense Kommune var blevet anvendt.

Skal levere redegørelse i maj

Indtil videre er der ikke kommet nogen konkrete svar på, hvorfor de rigtige klausuler ikke blev anvendt.

Jan Strømvig måtte onsdag i sidste uge forklare de mange brud på arbejdsklausulerne til Økonomiudvalget i Odense Kommune. Udvalget valgte at acceptere et forslag fra Fjernvarme Fyn om, at selskabet kulegraver sagen og kommer med en grundig redegørelse på et økonomiudvalgsmøde til maj.