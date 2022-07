Efter historisk varm dag må fynboerne nøjes med 26 grader

Der blev onsdag slået flere vejrrekorder - blandt andet på Fyn, hvor der i Beldringe blev målt 35,4 grader i eftermiddagstimerne. Mere sommervarme er på vej.

- Efter en utrolig varm onsdag venter der en torsdag med mere beherskede temperaturer, men det er altså alligevel varmt, siger Jens Ringgård Christiansen fra TV 2 Vejret.

- Temperaturerne i eftermiddagstimerne kommer op på 25-26 grader som det højeste, forudser han.

Risiko for regn

Vejret vil dog være noget anderledes torsdag, hvor der også kan komme lidt regn.

- Der bliver et vekslende skydække og perioder med solskin og perioder, hvor skyerne dækker for solen. Det holder stort set tørt, men der er risiko for, at der kan komme nogle byger, siger Jens Ringgård Christiansen.

De kommende dage bliver noget køligere med dagtemperaturer omkring 20 grader. I næste uge vender sommervarmen tilbage igen.

På DMI’s vejrstation i lufthavnen i Beldringe blev der onsdag målt den højeste temperatur nogensinde.