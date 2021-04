Efter nye anbefalinger: Store motionsevents hænger i bremsen

I Finland, Japan og England har man blandt andet gennemført større maratoner og sportsarrangementer med 2-5.000 deltagere uden de samme restriktioner, og uden at det har medført smittespredning.

Gennemfører trods restriktioner

Som udgangspunkt forventer ekspertgruppen at kunne ophæve alle restriktioner herhjemme, når alle over 16 år har fået tilbudt er vaccination. Det vil dog bero på en konkret vurdering, og for store store arrangementer kan politikerne vælge at forlænge dem.

Det gør fremtiden usikker for HCA Marathon, der efter planen skal sende folk ud på løberuterne den 26. september i år.