Efter ulykke på motorvej: Alkoholpåvirket buschauffør løsladt og bus tilbageleveret

En 50-årig buschauffør fra Kolding var lørdag ved 13-tiden for en dommer ved Byretten i Odense, efter at være blevet anholdt omtrent et døgn forinden, hvor han havde været indblandet i et trafikuheld ved lav hastighed på Fynske Motorvej.

Fyns Politis anklager begærede han varetægtsfængslet på baggrund af en alkometertest, som viste en promille på 1,12 kort tid efter uheldet.

Desuden havde chaufføren ikke noget kørekort grundet en verserende sag fra januar, og så mente politiet i øvrigt han forsøge at flygte fra ulykkesstedet.

Politiet påstod altså, der kunne være tale om særligt hensynsløs kørsel, hvor personer blev udsat for fare under den 50-åriges kådhed.

Indrømmer delvist

Chaufføren, som kørte en turistbus med 20-25 passagerer ombord, indrømmede i retten at have drukket omtrent fire øl og et halvt glas vin før kørslen, som gik fra Aarhus til København.

Han havde dog stoppet sin indtagelse af alkohol klokken 10 om morgenen - cirka 3,5 timer før færdselsuheldet på Fyn, hvor bussen ramte sammen med to personbiler under en hård opbremsning.

Dog havde han ikke forsøgt at flygte fra stedet, og havde i øvrigt ikke ageret efter termen "særligt hensynsløst", mente han selv.

Og det tog dommeren for gode varer, da der ikke var bevis på hverken flugtforsøget eller at kørslen skulle være mere end almindeligt hensynsløs.

Retten vurderede også, at der ikke var nogen beviselig fare for gentagelse, hvis den 50-årige blev lukket ud i friheden.

Straffen for forbrydelsen vil med al sandsynlighed blive mindre end 60 dages ubetinget fængsel, vurderede dommeren, som dermed manede endnu et krav til varetægtsfængsling i jorden.

På den baggrund vurderede retten ikke, at betingelserne for varetægtsfængsling var til stede, forklarede dommeren i retssal 1 i Odense.

Beslaglagt bus

Busselskabets ejer var dukket op ved grundlovsforhøret, i håbet om at få bussen med hjem igen. Men han måtte gå derfra tomhændet.

Politiet holdt nemlig fast i at beslaglægge bussen, til der er kommet svar på blodprøven om den eksakte promille. Den skal indgå i efterforskningen om, hvorvidt der var tale om vanvidsbilisme.

Men Retten i Odense tog lørdag eftermiddag stilling til spørgsmålet om beslaglæggelse, og besluttede at levere bussen tilbage til ejermanden.