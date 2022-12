Ekspertens fem råd: Sådan kommer din hund gennem nytårsaften

Det kan også være en god ide at aktivere hunden op til nytåraften med en lang gåtur eller små lege.



- Så er den fysisk og mentalt træt og slapper mere af når det hele går løs, siger Gitte Overgård.



Vigtigst af alt er dog træningen fra de er helt små.

- Vi oplever, at folk kommer for sent i gang. Når vi spørger, om folk har trænet deres hund op til nytår, så har de nok ikke fået trænet så meget som de burde have gjort.



Det er dog ikke for sent at få en hund der er klar til at møde nytårsrabalderet. I hvert fald ikke til næste år.

- Har man en hund, der er bange nu, så gå i gang med at træne med den i det nye år, så man er klar til næste års nytårsaften, siger Gitte Overgård.

Dansk Folkeparti ønsker at gøre det forbudt at skyde fyrværkeri af før nytårsaften. Blandt andet af hensyn til husdyrene.