Fyrværkerifesten skal indskrænkes til 15 timer: DF efterlyser strammere krudtregler

Fyrværkeri, lysglimt og høje brag.



Det er hverdagen for fynboerne fra den 27. december til den 1. januar.

Men står det til Dansk Folkeparti, så skal det være ulovligt at tænde op for kanonslagene og batterierne før klokken 12 nytårsaftensdag.

Partiet foreslår, at man indskrænker perioden, hvor fyrværkeri må affyres til tidsrummet klokken 12 den 31. december til klokken 03 den 1. januar.

- For det første er det synd for dyrene. Derudover vil det blive lettere for politiet at få fat i de uromagere, der går rundt og skyder fyrværkeriraketter på sagesløse borgere, siger Dansk Folkepartis fynske folketingsmedlem, Alex Ahrendtsen (O).

En ny undersøgelse fra Kantar Gallup viser, at knap 51 procent af danskerne ønsker at ulovliggøre affyring af fyrværkeri udover nytårsaften.

Strammede krudtregler

Dansk Folkepartis stifter og mangeårige formand, Pia Kjærsgaard, meldte onsdag ud på Twitter, at partiet fremstiller et forslag, som strammer de nuværende krudtregler.

Senest for to år siden forsøgte Dansk Folkeparti at indskærpe reglerne, men dengang uden held. Nu forsøger partiet igen.

- Det vi foreslår er, at man indskærper reglerne, så man ligeledes først må købe fyrværkeri fra den 26. og frem til den 31. december. Det tror vi selv er rigeligt, siger Alex Ahrendtsen.

Men bare fordi perioden bliver forkortet, er det vel ikke nødvendigvis ensbetydende med, at folk fyrer mindre fyrværkeri af? Kan der ikke være en risiko forbundet med at fyre samme mængde krudt af på mindre tid?

- Det kan selvfølgelig godt være, men så er det til gengæld også hurtigere overstået. Nu er det halvdelen af december, der bliver solgt fyrværkeri, og vi kunne godt tænke os, at det bliver yderligere indskrænket til en fire eller fem dage, siger han.

Men antallet af fyrværkeriulykker er jo ellers faldende - så hvorfor er det nødvendigt med alle disse regler?



- Jeg tror faktisk, at det er faldende, fordi vi i forvejen har strammet reglerne. Danskerne er rede til at indskrænke yderligere, så derfor foreslår vi disse stramninger.

- Jeg tror, det brænder i hænderne på nogle, når de får fyrværkeri i hænderne, og så begynder de at skyde løs. Det er synd for dyrene, og det er synd for de borgere, der får en raket i nakken af et ungt menneske ude i visse boligområder, siger Alex Ahrendtsen

Blandede reaktioner

Dansk Folkepartis stramninger nyder stor opbakning hos Dyrenes Beskyttelse, der skriver på deres hjemmeside, at de ønsker forbud mod fyrværkeri for private.

- Vedvarende affyring af fyrværkeri over mange dage og uger har store konsekvenser for millioner af danske kæledyr, landbrugsdyr og dyr i naturen samtidig med, at det også er en stor miljøbelastning. Dyrenes Beskyttelse mener, at omfanget bør indskrænkes markant, skriver Dyrenes Beskyttelse på deres hjemmeside.

Står det modsat til en anden fynskvalgt folketingsmedlem, så bliver Dansk Folkepartis strammede krudtregler ikke en realitet.

Venstres Erling Bonnesen afviser nemlig, at hans parti vil støtte et forslag om totalt forbud mod fyrværkeri.

- Men Venstre vil gerne være med til at se på, om vi skal skære lidt ned i antallet af dage, siger Erling Bonnesen (V) og åbner dermed døren på halvt for forslaget fra Dansk Folkeparti.

Nye tal fra Sikkerhedsstyrelsen viser, at Region Syddanmark står for 24 procent af Danmarks fyrværkeri skader sidste år. Det er anden flest af alle regioner sammen Region Midtjylland.