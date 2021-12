Enorme ventelister for demente: - Jeg kan ikke huske en skid

I Demensklinik Fyn i Svendborg, som dækker hele Fyn, er ventetiden på en undersøgelse aktuelt 38 uger.



-Jeg er jo bekymret for, at min mor skal glemme de gode ting, hun har i dag. Hvis hun glemmer det, så kan det godt ske, hun har et godt liv i sin egen lille verden. Men vi vil jo miste kontakten med hende. Det er jo et liv, der går spildt, for så får vi ingen kontakt med hende mere, siger Marian Ølund.



Danske Regioner opsagde den 18. oktober en aftale om ret til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg med Demensudredning Danmark som følge af flere års dialog om kvaliteten i demensudredningen.

Så regionerne kan ikke længere tilbyde patienter at blive visiteret til privat regi, i de tilfælde, hvor det ikke er muligt for regionen at tilbyde demensudredning inden for 30 dage.

-Du har alt for mange mennesker med mistanke om demens, som går rundt i uvished og ikke kan få afklaring på, om det er en alvorlig sygdom eller ej. Hvis det er en demenssygdom, så går den jo samtidigt ned ad bakke, mens man venter, siger Nis Peter Nissen, som er direktør i Alzheimerforeningen

Spark bagi for at hjælpe sin mor

Margit Øland kontakter regional visitation med henblik på at finde et sygehus med en kortere ventetid. Man kan ikke ringe pga. mangel på sygeplejersker, men man kan skrive.

-Jeg skrev til dem, og der gik knapt 14 dage. Jeg får at vide, at der er en uges ventetid i Herning, seks uger i Esbjerg og syv i Aabenraa. Det blev jeg selvfølgelig jublende lykkelig over, for jeg tænkte, at så må vi pakke sydfrugter og køre min mor til Herning, for hun skal have hjælp hurtigt, fortæller Marian Ølund.

Men i Herning afviser de henvisningen, fordi lægen vurderer, at Margit Ølund skal under neurologi.

Det har de ikke i Herning, så familien henvender sig igen til Demensklinikken Fyn. Her ryger de bag i køen.

-Nu er der så yderligere to måneders ventetid, så nu kan vi få en tid til november. Så jeg fik et spark bagi, fordi jeg forsøgte at hjælpe min mor, siger Marian Ølund.