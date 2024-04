Er du blevet narret? Flere fynske aprilsnarre i omløb

Middelfart Handel lukker Lillebæltsbroen

Handelsstandsforeningen Middelfart Handel fortæller, at Lillebæltsbroen lukker lørdag d. 6. april fra 10 - 15, og at trafikken i stedet ledes igennem byen. Tiltaget skal få flere til at opdage det hyggelige ved Middelfart i stedet for blot at se byen fra broen.

Der er dog formentlig tale om en aprilsnar.