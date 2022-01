Eriksen fortsætter karrieren: Jeg vil til VM i Qatar

Christian Eriksen kommer til at fortsætte sin fodboldkarriere, og det helt store mål er at være på holdkortet, når der er VM i Qatar senere i år.

Det fortæller han til DR.

- Mit mål er, at jeg skal til VM i Qatar, siger Christian Eriksen.

Han fortæller, at der ikke er nogen grund til ikke at fortsætte fodboldkarrieren. Lægerne har sagt god for det efter masser af undersøgelser, og det føles for ham som et grønt lys til at komme i gang med at spille fodbold igen.