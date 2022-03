Få svar fra bussen på vej til Polen: - Vi kan hjælpe flere i en bus end i en bil

Efter mange telefonsamtaler, koordinering, og planlægning lykkedes det også at finde hjælpere, en tolk og penge til at dække brændstof og afgifter.

- Det betyder så utroligt meget for mig, at folk har bakket op på den måde. Jeg vil så gerne vise folk, at vi har brug for at hjælpe hinanden, og at det gør en forskel, siger hun.

Kører derhen, hvor der er brug for hjælpen

De seneste døgn er nødhjælpen strømmet til grænsebyerne i Polen, hvor man har taget i mod de mange flygtninge. Derfra har meldingerne været, at der faktisk er kontrol over situationen, at folk der kommer med hjælp børe rette fokusset et andet sted hen.

Det har Gitte Jul og Peter Karlson taget til sig, og i samarbejde med en nødhjælpskoordinator undersøger de, hvor det er bedst at køre hen.

- Lige nu er vores kurs sat mod Krakow, hvor vi har hørt, der står en masse flygtninge, der ikke kan komme videre, siger Peter Karlson.