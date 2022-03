Invasion af Ukraine koster dyrt for fynske landmænd - og forbrugerne

Bekymringer og konsekvenser

Torben Povlsen er bekymret for, hvilke konsekvenser krigen vil få for afsætning og indkøb, når han tænker tilbage på Ruslands overtagelse af Krim-halvøen i 2014. Dengang fik det store konsekvenser for det fynske landbrugs økonomi.

- Nu er jeg mere bekymret for, at det (krigen i Ukraine red.) vil få konsekvenser for indkøb af korn og foderstoffer fra Rusland og Ukraine, siger Torben Povlsen.

Det er særligt mangel på gødning, der kommer fra Østeuropa, som kan give store økonomiske konsekvenser for det fynske landbrug. Ifølge Torben Povlsen kommer det også til at få betydning for resten af Fyn:

- Vi får en væsentlig del af vores gødningsproduktion fra Ukraine. Det er jo én af de ting, der kommer til at influere hos fynsk landbrug, men også resten af Fyn. For vores energi kommer også til at stige, siger Torben Povlsen.