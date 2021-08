Farverigt syn på himlen: DM i luftballon flyver over Fyn

Der er i alt planlagt otte flyvninger i løbet af fem dage. Den første fandt sted tirsdag aften, og den sidste skal efter planen finde sted om morgenen 14. august.

Da ballonpiloterne og deres hold er meget afhængige af vejret, bliver det først besluttet i sidste øjeblik, hvor de letter fra. Det vil dagligt blive meldt ud på stævnets facebookside omkring klokken 05.30 og 17.30.

Intet rat i ballonen

En luftballon kan ikke styres på samme måde som en bil, men flyver altid i vindens retning og hastighed.

Det kan være forskelligt, efter hvilket luftlag man flyver i. Og det er det, som piloten skal være god til at læse for at komme tæt på målet.