Flere anholdte i stor politiaktion på Fyn

Flere adresser blev ransaget under aktionen. Blandt andet et tilholdssted for rockere, ligesom der også blev beslaglagt store mængder doping, narkotika, kontanter, biler og tyvekoster. Svindel med coronamidler er også en del af sagen.

Fremstilles i retten

Blandt de anholdte er blandt andre en 39-årig mand, som efter politiets opfattelse har en ledende rolle i en rockergruppering.

- Der er tale om organiseret kriminalitet, der både omhandler omfattende dopingsalg, narko, tyverier og svindel med coronamidler over en længere periode. Vi vurderer, at den 39-årige, som er blandt de anholdte, har haft en styrende rolle i det kriminelle netværk. Jeg er meget tilfreds med dagens aktion, som er et resultat af længere tids målrettet efterforskning, siger politiinspektør ved Særlig Efterforskning Vest Carit Andersen.

Seks af de anholdte fremstilles torsdag kl. 10.30 i Retten i Svendborg. Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og Særlig Efterforskning Vest ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere om sagen.

Udover Fyns Politi deltog Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, Særlig Efterforskning Øst, Toldstyrelsen og Skattestyrelsen også i aktionen.