Flere job på Fyn end nogensinde - så mange er der kommet i din kommune

I alt er der 221.673 job på Fyn.

Den største fremgang ses i Odense, hvor der er knap otte procent flere nye job. Herefter følger Assens med 6,3 procent flere nye job.

Ansætter flere

Hos Koppenbjerg Emballage i Assens beskæftiger direktør Peter Rosendahl 16 medarbejdere. Fire af dem er kommet til efter coronapandemien - og ifølge direktøren kan der meget vel komme endnu flere nye ledige stillinger på emballagefabrikken i den nærmeste fremtid.

- Vi har rigtig travlt, og vi har haft travlt siden juni sidste år. Vi har skulle løbe lidt stærkere for at kunne nå at være med. Vi har hele tiden været lidt bagefter, og nu er vi rigtig meget bagefter, siger Peter Rosendahl.

De mange nye job på Fyn betyder dog, at det er historisk svært at skaffe arbejdskraft, da ledigheden samtidig rasler ned.

- Vi mangler folk lige nu, Peter Rosendahl.

Det har blandt andet den konsekvens, at virksomheder må sige nej til ordre, og det mener Dansk Erhverv, at politikerne på Christiansborg efter sommerferien bør tage alvorligt og finde en løsning på.