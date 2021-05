Flot morgen bliver fulgt af blæst og regn

Det tørvejr, som dagen lægger ud med, ser dog ud til at blive vekslet til byger sidst på dagen. Det sker i takt med, at en varmfront trækker ind over øen og Danmark fra sydvest.

Det betyder regn og blæst i løbet af natten.

Til gengæld betyder det også et skift i temperaturen, og søndag og mandag kan temperaturen komme op over 20 grader.

Prisen er dog, at der er risiko for tordenbyger begge dage.