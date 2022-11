Flyvende taxaer på vej: Om få år kan man flyve med drone til København på 20 minutter

Om to til tre år forventer både flere virksomheder, Odense Kommune og H.C. Andersen Airport, at de første taxadroner med plads til seks personer vil kunne lette fra Odense centrum.



- Det lyder som science-fiction, men det er meget realistisk. Der bliver pumpet så mange penge ind i udviklingen af denne teknologi, at det kommer til at ske, siger Kim Kenlev, der er formand for bestyrelsen i H.C. Andersens Airport.

Dronerne starter og lander lodret og kræver ikke en lufthavn. De er støjsvage og billige i både indkøb og drift. Med en hastighed på 200-300 kilometer i timen vil en dronetaxa kunne tilbagelægge turen fra Odense til København på bare 20 minutter.

Og med en rækkevidde på omkring 300 kilometer vil man fra Odense ikke bare kunne flyve med drone til hele landet, men også til Göteborg, Hamborg og Berlin.

- Det europæiske luftfartsagentur siger også, at teknologien er forbi det infantile. Det er forbi vuggestadiet. Det kommer til at ske, siger bestyrelsesformanden.

Flyvende ambulancer

Falck er en af mange virksomheder, der har en udviklingsafdeling i testcenteret i H.C. Andersens Airport. Og virksomheden forventer at kunne bruge droner til transport af mennesker i løbet af få år.

- Visionen er, at vi kan bruge den nye teknologi til at fragte for eksempel en læge fra et hospital til et andet, eller en paramediciner til et skadested. På endnu længere sigt vil vi være i stand til at fragte en patient fra et skadested til et hospital, når der er sket en ulykke, siger Nicolai Laugesen, der er udviklingschef hos Falck.

Store flyproducenter som Joby Aviation, Boing og Airbus investerer i øjeblikket milliarder af kroner på udviklingen af droner til passagertransport. Danmark har ingen chance for at få del i produktionen af dronerne, lyder vurderingen fra fagfolkene.

Beldringe som Nordeuropæisk centrum

Men testcenteret for droner i Beldringe satser i stedet på at blive Nordeuropas centrum for vedligeholdelse, service og drift af dronetaxaer.

- Det mener jeg er meget realistisk, vi er det mest avancerede center til test af almindelige droner i Europa. Vi har testområdet og vi har hele klyngedannelsen, så det spiller rigtigt godt ind i det med persondronerne. Det kommer ikke af sig selv, vi skal ud og banke på dørene. Men det er vældig realistisk, siger Kim Kenlev.

For at skubbe på denne udvikling i testcenteret har Odense Kommune netop bevilget en halv million kroner til en undersøgelse af, hvordan den fynske lufthavn kan få en afgørende rolle i udviklingen.

- Vi har nogle forudsætninger, der gør, at hvis vi er dygtige og kan tiltrække de rigtige partnere, så kan testcenteret få en afgørende position. Det vil skabe vækst og arbejdspladser, og kan betyde, at odenseanerne bliver nogen af dem, der først får glæde at af kunne flyve med bemandede droner, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Priserne er klar

Det statslige selskab Naviair, der står for trafikstyring i luften, har allerede regnet på priserne af en tur med drone.

I første omgang vil det koste omkring ti kroner per kilometer, men hurtigt vil priserne falde til tre kroner. Det vil sige, at man kan flyve med drone fra Odense til København for 420 kroner og være fremme på 20 minutter.

- Vi har jo en regering, der siger, at den vil have grøn indenrigsflyvning inden 2030. Jeg vil vove den påstand, at det, der er mest realistisk er, at det bliver en bemandet drone, bliver den første grønne flyvning. Jeg turde godt inviterer statsministeren ind til den første grønne flyvning fra Odense, når vi forhåbentligt lykkes med at få det op at stå, lyder det fra borgmesteren.

Allerede i dag fragter Falck blodprøver fra Svendborg til Ærø med droner.