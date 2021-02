Forældre bekymrede: Børn passes på tværs af vuggestuer i påsken

Langt de fleste vuggestuer, dagplejere og børnehaver på Fyn holder lukket mandag, tirsdag og onsdag før skærtorsdag i slutningen af marts. Dog arrangeres der midt i coronapandemien sampasning af de børn, der alligevel har brug for pasning.

Det undrer Thomas Jensen fra Odense.

- Jeg har børn i både vuggestue, børnehave og indskoling. Når jeg kan se, at de ikke må lege på tværs af klasserne i skolen, hvorfor må de mindre børn så passes sammen, fordi der skal holdes ferie, spørger han.

På sin hjemmeside skriver Børne- og Undervisningsministeriet, at "i forbindelse med ferier kan daginstitutioner samle børn fra flere forskellige daginstitutioner i én daginstitution eller på tværs af stuerne eller tilsvarende gruppeinddelinger".

Hellere få børn end fremmede børn

Det er dog ikke kun Thomas Jensen, der undrer sig over den udmelding - særligt i en tid, hvor kontakttallet for den smitsomme britiske mutation stiger. Det samme gør formand for Bupl Fyn, Rikke Hundsdahl.

- Pædagogerne bliver tiltagende utrygge. Vi er ikke tilhængere af løsningen, fortæller hun.

I stedet ser den fynske formand hellere, at kommunerne holder de enkelte børnehuse åbne og accepterer, at få børn møder op.

- Hellere få børn end fremmede børn. Og det er jo ikke kun børn, det er også fremmede forældre og fremmed personale. Det kan ikke lade sig gøre at holde afstand, og så kan virus blive spredt til mange steder, siger Rikke Hundsdahl.

Tilbage efter påske

Thomas Jensens børn på to, fem og ni år kommer ikke i institution op til påske. Nu skal forældrene i stedet tænke i alternative pasningsløsninger og bede børnenes bedsteforældre om hjælp.

- Vi trækker vores børn ud, fordi vi ikke synes, det spænder overens. Men jeg ved jo også, at der er enlige forældre, der ikke har mulighed for at holde fri, og så skal de stå med et dilemma, fortæller Thomas Jensen.

Efter påske skal børnene igen af sted i vuggestue, børnehave og skole, men det gør Thomas Jensen utryg, at børnenes legekammerater kan have været sammen med fremmede børn i ferien.

- Jeg er lidt bekymret. Vi har en hverdag, der skal passes, så det er ikke en mulighed at holde børnene hjemme efter påske, fortæller han.

Der har indtil nu ikke været tilfælde af coronasmitte i nogle af Thomas Jensens børns insitutioner.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Børne- og Ungeministeriet, men de har ikke haft tid til at svare.