Beredskabsstyrelsen rykker ud: Konstabler står klar ved testcenter

Mænd og kvinder fra Beredskabsstyrelsen står fra mandag klar i testcenteret i Odense for at pode folk.

- Vi forventer at få hjælp i testcenteret i Odense fra mandag, siger Stephanie Lose (V), der er regionsformand.

Den nuværende corona-situation med lange ventelister og køer har været udslagsgivende for beslutningen. Formålet med at sætte Beredskabsstyrelsen ind er at øge testkapaciteten, fortæller regionsrådsformanden.

- Det er, fordi vi har fået mulighed for at øge testkapaciteten mere end planlagt. Det vil sige, at det antal medarbejdere, vi har ansat som podeassistenter, rækker ikke til at tage de mange flere test. Vi fik også hjælp fra beredskabsstyrelsen i foråret og har været rigtig glade for det samarbejde, siger Stephanie Lose.

På trods af at konstablerne ikke er sundhedsfagligt personale, så kan personer, der skal testes, være helt sikre på, at de bliver podet korrekt, forsikrer Stephanie Lose.

- Vi har rigtig mange mennesker med forskellige typer baggrund til at pode. Det kræver en oplæring, og så kan man indgå i den opgave uanset sin baggrund, siger Stephanie Lose.

I første omgang er der tale om ti personer fra Beredskabsstyrelsen, som skal hjælpe i testcenteret i Odense. Det er konstabler fra Haderslev Kaserne, som ikke kommer til at stå i uniform. De får derimod udleveret sygehustøj, da det er det mest sundhedsforsvarligt.

Værnepligtige er sat ind i hele landet

- Jeg har ikke hørt en eneste kommentar om, at det skulle være et problem. Jeg vil sige, at vi har været meget glade for den hjælp, vi har fået. De har ydet en kæmpe indsats fra beredskabsstyrelsen i foråret. Og nu får vi så hjælp igen, så det er vi rigtig glade for.

Medarbejdere fra Forsvaret og Beredsskabstyrelsen bliver sat ind til at pode folk på corona-teststeder i alle regioner, med undtagelse af Nordjylland.

I sidste uge berettede TV 2 Fyn om, at odenseanere der gerne ville testes, skulle vente tre til fire dage på at blive testet. En ventetid, der mødte kritik af Region Syddanmark, der på daværende tidspunkt gerne så, at der blev skruet op for testkapaciteten i Odense.