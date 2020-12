Smittetal stiger igen: Se tallene for din fynske kommune

Søndagens opdaterede tal for antallet af nye smittede med coronavirus peger i den forkerte retning i et flertal af de fynske kommuner.

Flest smittede per 100.000 indbyggere er der fortsat i Odense, hvor det såkaldte incidensniveau endnu en gang er steget, mens det kun er faldet i Kerteminde og Faaborg-Midtfyn Kommune. På Ærø er der fortsat ingen smittede i de seneste syv dage.

Fynske smittetal Odense: Incidensniveau på 327,7 - lørdag var det 306,6 Nordfyn: Incidensniveau på 172,3 - lørdag var det 152 Svendborg: Incidensniveau på 163,2 - lørdag var det 149,5 Langeland: Incidensniveau på 144,4 - lørdag var det 144,4 Nyborg: Incidensniveau på 122 - lørdag var det 112,6 Kerteminde: Incidensniveau på 117,9 - lørdag var det 147,3 Assens: Incidensniveau på 109,9 - lørdag var det 102,6 Middelfart: Incidensniveau på 105,7 - lørdag var det 97,7 Faaborg-Midtfyn: Incidensniveau på 71,9 - lørdag var det 75,8 Ærø: Incidensniveau på 0 - lørdag var det 0 *Incidensniveau er antal smittede per 100.000 indbyggere. Tallene er fra søndag 13. december. Kilde: Statens Serum Institut

Dermed er incidenstallet steget i seks af de fynske kommuner, mens det på Langeland og Ærø er det samme som lørdag. På Ærø betyder det altså fortsat ingen nye smittede i de seneste syv dage. Incidenstallet er faldet i Kerteminde og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Borgmester: Kurven skal knækkes

Flest nye smittede er der stadig i Odense, hvor der er 669 nye smittede i de seneste syv dage. Det har fået Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til tasterne på Facebook.

- I dag er det sjette dag i træk med højt antal nye odenseanere, som er konstateret positiv med Covid-19. Smitten stiger i alle bydele og i alle aldersgrupper. Smitten stiger simpelthen for hurtig. Fortsætter udviklingen, så kan det blive fatalt for unødigt mange vores ældste og svageste medborgere. Og der er risiko for, at der kommer pres på sundhedsvæsenet. Derfor skal kurven knækkes, skriver borgmesteren på sin facebookside.

Rekordhøj positivprocent

Der er i hele landet registreret 2.642 nye tilfælde af coronavirus siden lørdag. Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut.

Tallene dækker over 20 timer og ikke de normale 24 timer. Det skyldes, at Statens Serum Institut lørdag var ramt af serverproblemer.

I løbet af de 20 timer er der analyseret 85.772 coronaprøver. Heraf var 3.08 procent positive, hvilket er en rekordhøj andel. Lørdagens tal var 3.00, hvilket også var rekord.

Antallet af indlagte er søndag steget med 19, så der samlet er 390 patienter med coronavirus indlagt på landets sygehuse.

Læs også Rekordtal: Smitten stiger fortsat i flere fynske kommuner

Søndagens tal for indlæggelser skal ses i det lys, at der bliver udskrevet færre patienter i weekenden. Det kan have trukket tal op. På intensivafdelingerne, hvor de mest behandlingskrævende, er der nu 58 indlagte. Det er det højeste antal siden 3. maj.

Der er registreret seks nye dødsfald det seneste døgn. Samlet er 941 døde med virusset i Danmark siden starten af marts.