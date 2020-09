Fredagsvejret er en blandet landhandel

Fredag bliver en grå en af slagsen. Til gengæld holder den sig tør.

Det bliver en kølig morgen at cykle, køre eller gå på arbejde i. Dagen starter på omkring de 12 grader klokken syv.

Vinden har også lidt af et tag i Fyn i dag. Vinden kommer fra sydvest og bliver tiltagende i løbet af dagen. Luften bliver lidt lunere, når vi kommer op ad dagen. Temperaturerne kan snige sig op på 16 til 17 grader.

Men fredag har ikke så mange gode solchancer i vente. Og der kan risikere at falde en lille dråbe regn hist og her på Fyn.

Lørdag ser ud til at have endnu mere risiko for regn end fredag. Her kommer en forbigående front, der skal af med noget regn. Søndag bliver mest skyet, men også tørt. Søndag bliver også den luneste dag i weekenden med op til 20 grader og lidt frisk vind.

Mandag begynder vinden at aftage markant, og så kommer sensommervejret tilbage, hvor tirsdag kommer til at byde på helt sommerlige temperaturer.