Fyn går agurk: Afgift truer Lars' økonomi: - Jeg kan ikke både betale og udvikle på klimavenlige tiltag

Derfor var han i 2020 med i et projekt i samarbejde med Velas Klima. Projektet skulle give en indikator på, hvor stort CO₂-udslippet var på gården, og hvilke processer på gården, der var de værste klimasyndere.

Hver ko blev udstyret med en chip i øret, og i ladens loft sidder der nogle små grå kasser, som tager mellem 8000 og 10.000 billeder om dagen af køerne. På den måde er det muligt for Lars Iversen at måle på, hvor meget hver ko spiser sammenlignet med, hvor meget mælk den producerer.



- Vi fandt ud af, at der er køer i den her stald, som æder op til tre ton foder mere om året for at give den samme mængde mælk som en anden ko. Ved hjælp af det her kan vi avle på de køer, der er mest produktionsøkonomiske, men også mest klimavenlige. Det er det samme, som når man udvikler på en motor, der bliver bedre og bedre til at køre langt på en liter benzin, siger Lars Iversen.

Koen er værst

Resultatet af projektet var klart. Gårdens samlede klimaaftryk var 4368 ton CO₂ i 2020. Heraf kom 3486 ton fra køerne. Derfor besluttede Lars Iversen at gøre noget ved metan-problemet.

- Lige da jeg så det, tænkte jeg, at det bliver vanskeligt at arbejde med, at så stor en del af CO₂-udledningen kommer fra de biologiske processer. Men da jeg begyndte at arbejde lidt med, hvad der kan gøres, synes jeg, det er spændende, griner Lars Iversen.

Alle tiltagene, som Lars Iversen efterhånden har taget, er taget dels for at skåne klimaet, dels for at undgå at CO₂-afgiften rammer ham.

Alligevel er tiltagene ikke nok til at undgå en eventuel CO₂-afgift. En afgift, som Lars Iversen vurderer, vil koste ham 3,5 millioner kroner om året på trods af de mange investeringer, han har gjort sig for at reducere drivhusgasserne på gården.

Lange udsiger

Afgifter på landbrug som Lars Iversens CO₂-udledning har siden 2020 været et mål for Venstre, Socialdemokratier og Moderaterne, men formen har længe været et hedt diskussionsemne.

I sommeren 2022 indgik Folketinget en aftale om en CO₂-afgift for industrien, som landbruget ikke var en del af, men ifølge formandskabet for Det Økonomiske Råds (også kaldet de økonomiske vismænd) beregninger vil Danmark ikke kunne nå 2030-målet om 70 procents CO₂-reduktion uden også at reducere udledningen fra landbruget.

Foreløbig er der lagt op til en afgift på 750 kroner per udledt ton CO₂.

Venstre, Socialdemokratier og Moderaterne er til gengæld også enige om, at det ikke må være på bekostning af danske arbejdspladser.

Det har flere af landbrugets interesseorganisationer gentagne gange argumenteret netop vil ske med en afgift. Lars Iversen, som også er næstformanden i Centrovice, kan heller ikke se, hvordan det skal undgås.

- Jeg kan ikke både betale afgifter og udvikle på klimavenlige tiltag. Hvis afgiften kommer, så bliver det altafgørende, at den bliver lavet ordentligt, for ellers kvæler de os bare. Hvis de starter med at trække penge ud af min bedrift, hvordan skal jeg så få penge til de løsninger, som de efterspørger, siger han.