Fyn går agurk: Er du klar til klimamad, hvis du bliver indlagt?

3.000 kvadratmeter fyldt med kæmpe gryder, store ovne og spandevis af grøntsager.

Storkøkkenet på hospitalet Nyt OUH i Odense laver mad til 1500 mennesker hver dag. Det kræver både plads og personale, og så kræver det omtanke for klimaet, når man tilbereder mad til så mange mennesker.

I hvert fald hvis du spørger Camilla Bent Frederiksen. Hun har været køkkenchef siden 2018 - først på det gamle OUH og nu på Nyt OUH - og har fra begyndelsen indtænkt bæredygtighed og madspild, når hendes 90 kostfaglige medarbejdere laver mad i de store gryder.

- Der går sport i det. Bæredygtighed er kommet for at blive, det er ikke noget, der forsvinder. Når man er et stort hospital, så har man også nogle forpligtigelser. Det er netop her, det batter, fordi vi laver så meget mad, siger Camilla Bent Frederiksen.

Når man skærer stokken fra et enkelt kålhoved af, lyder det ikke af voldsomt meget madspild, men i køkkenet på Nyt OUH bruger de 270 kilo spidskål og 110 kilo blomkål om ugen.

Alternativer til oksestegen

Derfor har køkkenpersonalet på Nyt OUH gjort flere tiltag, som skal være med til at skåne klima og miljø, når de laves mad.

Et af tiltagene er en satsning på økologiske råvarer. Mere end 60 procent af køkkenets råvarer er i dag økologiske, og det har givet køkkenet Det Økologiske Spisemærke i sølv. Selvom de økologiske råvarer ikke har direkte effekt på madspildet i køkkenet, har det fået personalet til at sætte fokus på at reducere spildet af mad.

- Der er ingen tvivl om, at økologi er dyrere, især kødprodukter, så hvis man skal få det til at løbe rundt i et køkken, er man nødt til at kigge på sine ressourcer hele vejen rundt. Allerede da vi startede, begyndte vi at snitte og ordne vores grøntsager selv, og dermed fik vi et stort fokus på madspild, siger Lisbeth Hede, som er kvalitets-, bæredygtigheds- og fødevaresikkerhedskonsulent i køkkenteamet.