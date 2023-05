Fyn går agurk Er du klar til vandmænd i alkohol og gærede bønner? - Som hjemmekokke skal vi lave nye typer af mad

Tempeh-klumpen kan også laves med bønnesorter, som gror i Danmark, forklarer Mathias Clausen, og selvom klumpen skal ligge et par dage for at blive klar, er processen simpel: Bønnerne puttes i en lukket frysepose eller lignende, hvor man prikker huller i, så der kommer ilt til. I posen fermenterer (gærer) bønnerne ved hjælp af en svampekultur, som kan købes online. Det er det.

- Vi har altid puttet svampe og bakterier i vores mad. Ingen sætter jo spørgsmålstegn ved at bruge gær i en dej.

- Madlavning har altid været kemi, så det handler om at finde ud af, hvordan vi som hjemmekokke kan lave nye typer af mad.

En sensorisk oplevelse

Men hvorfor egentlig det? Kan vi ikke bare spise, som vi plejer at gøre? Det korte svar er nej.

- Det er ikke holdbart, som fødevareproduktionen fungerer lige nu. Det har store konsekvenser for planeten, og den største bidragyder til, at det ikke er holdbart, er den animalske produktion. Hvis man har en ko på marken, skal den groft sagt spise planter og ti kilo mad for at producere ét kilo mad, siger Mathias Clausen.

- Så her i laboratoriet undersøger vi mad med tanke på, at ny mad skal blive spist - altså, hvad giver smag og tekstur? Hvordan kan vi fremme de egenskaber i maden og sammensætte ny mad, så vi gider at spise det?