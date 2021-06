Fyn rammer milepæl for vaccinationer

For udover at det høje antal færdigvaccinerede betyder, at lige knap en tredjedel af alle fynboere nu er sikrede mod virussen, så er der også et meget lavt antal smittede på hele Fyn.

Lavt antal smittede

Over en periode målt på syv dage er der nemlig kun fundet 50 smittede i alt.

Det er fire mindre, end der var opgjort i tallene mandag.